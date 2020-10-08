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08.10.2020 - 16:07 | | AA

Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütte Suriye'de faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği ve kentte bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.R.D. gözaltına alındı.

Zanlının ikametindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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