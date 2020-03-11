Denizli'deki cinayete 2 gözaltı!

Gerzele Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında 449 Sokak'tan geçenler, kanlar içinde yerde yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel güvenlik görevlisi Öztürk Karaca olduğu belirlenen kişinin yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği saptandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet bürosu dedektifleri, Karaca'nın dayısının oğlu Süleyman T. (27) ile onun arkadaşı Mustafa Ö.'yü gözaltına aldı. Karaca'nın, dayısının oğlu Süleyman T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Daha önce Öztürk Karaca ile Süleyman T. arasında tartışma çıktığı, tarafların birbirlerine küfrettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı belirtildi.

Süleyman T. ile Mustafa Ö.'nin sorgularının sürdüğü bildirildi.