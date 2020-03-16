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16.03.2020 - 17:38 | | AA

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.
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