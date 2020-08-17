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17.08.2020 - 17:01 | | AA

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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