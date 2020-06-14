Denizli'deki vahÅŸetin ardÄ±ndan anne ve 2 Ã§ocuÄŸu topraÄŸa verildi!

Ä°nÅŸaat iÅŸÃ§isi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Fransa'dan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle geÃ§en aylarda memleketi Denizli'nin Ã‡ivril ilÃ§esi GÃ¼rpÄ±nar Mahallesi'ne dÃ¶nen Ahmet Ã‡akar, mayÄ±s ayÄ±nda fÄ±tÄ±k ameliyatÄ± oldu. ArdÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1,5 aydÄ±r evinde istirahat eden Ã‡akar, iddiaya gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunalÄ±ma girdi ve psikolojik sorunlar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bu nedenle bir sÃ¼redir aile Ã¼yeleri ile sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Ã‡akar, geÃ§en 12 Haziran sabahÄ± eÅŸi Ã–zlem Ã‡akar ile tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n uzamasÄ± Ã¼zerine Ã‡akar, evdeki tÃ¼fek ile eÅŸi Ã–zlem Ã‡akar ile Ã§ocuklarÄ± Naki Ã‡akar ve Emir Ã‡akar'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ã‡akar, daha sonra Ã§enesinin altÄ±na dayadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼fekle intihar etti. Silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. BÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri, anne ve Ã§ocuklarÄ±n cansÄ±z bedenlerini buldu. Jandarma ekipleri, evin bulunduÄŸu sokaÄŸa gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±p, inceleme baÅŸlattÄ±. Ä°ncelemelerin ardÄ±ndan aile Ã¼yelerinin cansÄ±z bedenleri otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ã‡ivril Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Otopsinin ardÄ±ndan Ahmet ve Ã–zlem Ã‡akar Ã§ifti ile Ã§ocuklarÄ± Naki ve Emir'in cenazeleri, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan alÄ±narak GÃ¼rpÄ±nar Mahallesi'ndeki evlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenazeler, GÃ¼rpÄ±nar Mahallesi MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sosyal mesafeye uyularak kÄ±lÄ±nan namazlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, cenazeler yan yana topraÄŸa verildi.

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