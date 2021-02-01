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01.02.2021 - 01:59 | | DHA

Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde evde çıkan yangında 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı. Alandız Mahallesinde Asiye ve Nazmi Pala çiftine ait iki katlı evde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Anne Asiye Pala'nin diğer odada bulunduğu sırada çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla anne ile evde mahsur kalan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Rüya ve Hasret Pala, yaralı olarak kurtarıldı.

Denizlideki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Alevlerin arasından çıkartılan ikiz kardeşler ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuklar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıkların oluştuğu belirtilen ikiz kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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