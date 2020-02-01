Deprem bölgelerinde yarıyıl tatili uzatıldı

İkinci dönem 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şehirde bulunan 200 okuldan 10’u ağır hasar gördü.

Elazığ’da ağır hasarlı okulların iş makinalarıyla yıkımına başlandı. En son depremde ağır hasar gören Elazığ’ın Palu ilçesindeki 266 öğrencili Atatürk Ortaokulu, boşaltıldı. Bu okuldaki öğrenciler eğitimlerine aynı ilçede bulunan Yavuz Selim İlkokulu’nda devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 yıl içinde okulların yapılacağını açıkladı.

Elazığ’ın tamamında, Malatya’nın ise Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan olmak üzere 13 ilçesinde yarıyıl tatili uzatıldı. Bu durumda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 10 Şubat’ta açılacak. Sınavları ertelenen Elazığ’daki Fırat Üniversitesi ise 17 Şubat’ta eğitime başlayacak.

Gitmek istemiyorlar

Elazığ depreminden önce de 22 Ocak’ta Manisa’da merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Depremin ardından birçok binada ağır hasar meydana gelen şehirde vatandaşların büyük çoğunluğu, AFAD’ın yardım çadırlarında konaklanıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle bölgede tedirginlik sürüyor. Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç’da yarıyıl tatilinin 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı. Ancak depremden korkan çocuklar okula gitmek istemiyor.