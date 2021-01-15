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15.01.2021 - 07:53 |

Deprem haritası: Deprem mi oldu 15 Ocak 2021? Son depremler AFAD - Kandilli deprem listesi

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Peki bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini ve deprem haritasını yayınlamaya devam ediyor. İşte 15 Ocak meydana gelen son depremler.

Deprem haritası: Deprem mi oldu 15 Ocak 2021? Son depremler AFAD - Kandilli deprem listesi

Son depremler... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar son depremler listesi ve deprem haritası ile hangi bölgede kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebiliyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre meydana gelen son depremler.

SON DEPREMLER 15 OCAK 2021

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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