03.11.2020 - 09:14 |
Deprem listesi 3 Kasım 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı oldu. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ölçümlerine göre 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen depremler nerede oldu? İşte son depremler listesi.
Son depremler sorgula AFAD - Kandilli Rasathanesi. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Ege'deki artçı depremler devam ediyor. İşte 3 Kasım 2020 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 3 KASIM 2020
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün saat 08.32'de Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah 07.56'da ise Sisam Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.