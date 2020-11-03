Deprem listesi 3 Kasım 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli Rasathanesi. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Ege'deki artçı depremler devam ediyor. İşte 3 Kasım 2020 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 KASIM 2020

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün saat 08.32'de Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah 07.56'da ise Sisam Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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