Deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedilmişti. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara Denizi açıklarında küçük depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin şu ana kadar en şiddetlisi Erdek Körfezi açıklarında 2.5 şiddetinde meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...

12 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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