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12.09.2020 - 01:06 |

Deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydaba gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedilmişti. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara açıklarında birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem Tekirdağ ve İstanbul'dan hissedilmişti. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara Denizi açıklarında küçük depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin şu ana kadar en şiddetlisi Erdek Körfezi açıklarında 2.5 şiddetinde meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...

12 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu 12 Eylül AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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