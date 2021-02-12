12.02.2021 - 08:35 |
Deprem mi oldu? 12 Şubat nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler sorgula
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Kastamonu'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, 12 Şubat 2021 nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi.
Kastamonu'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Kastamonu'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 4.7 büyüklüğünde Kastamonu Karamikmolla'da deprem meydana geldi.
12 ŞUBAT SON DEPREMLER
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıGelen son dakika haberine göre; İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Bu arada İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.