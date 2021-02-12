Deprem mi oldu? 12 Şubat nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Kastamonu'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Kastamonu'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 4.7 büyüklüğünde Kastamonu Karamikmolla'da deprem meydana geldi.

12 ŞUBAT SON DEPREMLER

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