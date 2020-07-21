21.07.2020 - 10:48 |
Deprem mi oldu 21 Temmuz? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika meydana gelen depremleri listeliyor. 21 Temmuz 2020 Salı günü deprem oldu mu? İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler...
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika meydana gelen depremleri listeledi. İşte meydana gelen son depremler...
MALATYA'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen rakamlara göre Malatya Karşıyaka-Puturge'de 21 Temmuz saat 10.20'de 5.3 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu!Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Bölgede bulunan Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, kuraklığın yaşandığı barajda şu anda hayvanların otladığını belirterek, "İstanbul'un içme suyunun karşılanması için yapıldı burası. Fakat havalar kurak olduğundan dolayı havza şu an susuz vaziyette" dedi.