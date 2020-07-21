Deprem mi oldu 21 Temmuz? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika meydana gelen depremleri listeledi. İşte meydana gelen son depremler...

MALATYA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülen rakamlara göre Malatya Karşıyaka-Puturge'de 21 Temmuz saat 10.20'de 5.3 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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