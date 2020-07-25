Deprem mi oldu 25 Temmuz? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler nerede oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Meydana gelen depremleri internetten görüntülemek mümkün. Peki nerede deprem oldu?

BİNGÖL'DE DEPREM

Bingöl'ün Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 8.02'de Kigi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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