31.07.2020 - 08:50 |
Deprem mi oldu 31 Temmuz 2020 | Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri listeliyor. Peki, bugün Türkiye'de deprem oldu mu? İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.
Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki 31 Temmuz Cuma deprem mi oldu?
MALATYA'DA DEPREM
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 08.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ