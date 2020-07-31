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31.07.2020 - 08:50 |

Deprem mi oldu 31 Temmuz 2020 | Kandilli - AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri listeliyor. Peki, bugün Türkiye'de deprem oldu mu? İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.

Deprem mi oldu 31 Temmuz 2020 | Kandilli - AFAD son depremler listesi

Bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki 31 Temmuz Cuma deprem mi oldu?

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 08.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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