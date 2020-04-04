Deprem mi oldu? 4 Nisan AFAD son depremler listesi

TÃ¼rkiye'de en son ne zaman deprem olduÄŸu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiler ile en son nerede depremin meydana geldiÄŸi merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n neresi olduÄŸu gibi sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ± belli oluyor. Ä°ÅŸte en son ne zaman deprem olduÄŸu sorusunun yanÄ±tÄ±...

4 NÄ°SAN AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

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