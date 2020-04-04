04.04.2020 - 09:37 |
Deprem mi oldu? 4 Nisan AFAD son depremler listesi
TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan son depremler zaman zaman korku ve paniÄŸe yol aÃ§abiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurum ve kuruluÅŸlar TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremleri anlÄ±k olarak bildirmeye depremin derinliÄŸi saat kaÃ§ta meydana geldiÄŸi merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n neresi olduÄŸu gibi tÃ¼m bilgilere kolaylÄ±kla eriÅŸmemizi saÄŸlÄ±yor. Peki en son TÃ¼rkiye'de nerede deprem oldu?
TÃ¼rkiye'de en son ne zaman deprem olduÄŸu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiler ile en son nerede depremin meydana geldiÄŸi merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n neresi olduÄŸu gibi sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ± belli oluyor. Ä°ÅŸte en son ne zaman deprem olduÄŸu sorusunun yanÄ±tÄ±...
4 NÄ°SAN AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
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