07.08.2020 - 09:18 |
Deprem mi oldu 7 Ağustos | Kandilli - AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki 7 Ağustos'da deprem oldu mu, nerede deprem oldu? İşte bugün gerçekleşen son depremler ve şiddetleri..
Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
MALATYA PUTURGE - TEKEDERESİ'NDE DEPREM
Malatya Puturge'de 7 Ağustos 2020'de 01.15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
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Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.