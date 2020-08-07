Deprem mi oldu 7 Ağustos | Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

MALATYA PUTURGE - TEKEDERESİ'NDE DEPREM

Malatya Puturge'de 7 Ağustos 2020'de 01.15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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