08.03.2020 - 18:37 |
Deprem mi oldu? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Yalova açıkları olan ve İstanbul dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Marmara Denizi Yalova açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Deprem'in büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. Bu deprem sonrası "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu sıklaştı.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.