MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor
ABONE OL
08.03.2020 - 18:37 |

Deprem mi oldu? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Yalova açıkları olan ve İstanbul dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu? (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Marmara Denizi Yalova açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Deprem'in büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. Bu deprem sonrası "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu sıklaştı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.

Deprem mi oldu (8 Mart) Son depremler haritası - AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor



 

Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadıGümüşhane’nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Yalova'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sıradaki Haber