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08.02.2021 - 01:21 |

Deprem mi oldu? 8 Şubat son depremler listesi, AFAD - Kandilli son dakika depremleri

En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Vatandaşlar 8 Şubat 2021 son depremleri sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri açıklamayı sürdürüyor. Sivas'ta deprem mi oldu? İşte, son dakika depremler...

Deprem mi oldu? 8 Şubat son depremler listesi, AFAD - Kandilli son dakika depremleri

Kandilli ve AFAD, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt veriyor. Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremleri, saatini ve şiddetini düzenli ve anlık olarak vatandaşlara bildiriyor. Peki, nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler, Kandilli son dakika depremleri... 

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 01:01 sıralarında Sivas Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4.4 şiddetindeki depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. 

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

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