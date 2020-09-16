16.09.2020 - 14:20 |
Deprem mi oldu? AFAD 16 Eylül son depremler listesi...
Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle 2020 yılında ülkemizde birçok deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremlerin bazıları can ve mal kaybına yol açarken bazıları ise korku ve paniğe yol açmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde 2020 yılı başından bu yana devam eden deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ, Manisa, Bingöl ve Van gibi birçok ilde şiddetli depremler meydana geldi. Bu yıl içerisinde meydana gelen en şiddetli deprem olan Elazığ depreminin ardından onlarca kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralı halde hastanelere kaldırıldı. Günler sonra enkazın altından çıkarılanlar ve birçok mucize deprem bölgesinde yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ