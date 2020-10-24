24.10.2020 - 15:41 |
Deprem mi oldu? AFAD 24 Ekim son depremler listesi...
Türkiye ve çevresinde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman da can ve mal kaybına yol açmaktadır. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listelenmektedir. Peki Türkiye'de en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerde zaman zaman can ve mal kaybı yaşanabildiği gibi sadece korku ve paniğe neden olan depremlerde meydana gelebiliyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde 2020 yılının Ocak ayından bu yana birçok deprem meydana geldi. Deprem genellikle Kuzey Anadolu Fay Hattında meydana geldi. Geride kalan sürede Manisa, Elazığ'da meydana gelen depremler oldukça şiddetli olması ve can ve mal kaybı yaşanması nedeniyle önemliydi. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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