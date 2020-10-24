Deprem mi oldu? AFAD 24 Ekim son depremler listesi...

Ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerde zaman zaman can ve mal kaybı yaşanabildiği gibi sadece korku ve paniğe neden olan depremlerde meydana gelebiliyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde 2020 yılının Ocak ayından bu yana birçok deprem meydana geldi. Deprem genellikle Kuzey Anadolu Fay Hattında meydana geldi. Geride kalan sürede Manisa, Elazığ'da meydana gelen depremler oldukça şiddetli olması ve can ve mal kaybı yaşanması nedeniyle önemliydi. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





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