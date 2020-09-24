Deprem mi oldu? AFAD 24 Eylül son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından meydana gelen son depremlere ilişkin tüm veriler paylaşılmaya devam ediyor. Depremin meydana geldiiği tarih ve saat, depremin yerin kaç km derinde meydana geldiği, depremin şiddeti ve merkez üssü gibi biok bilgi AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte AFAD son depremler listesi...

24 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

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