24.09.2020 - 00:27 |
Deprem mi oldu? AFAD 24 Eylül son depremler listesi
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 2.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...
Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından meydana gelen son depremlere ilişkin tüm veriler paylaşılmaya devam ediyor. Depremin meydana geldiiği tarih ve saat, depremin yerin kaç km derinde meydana geldiği, depremin şiddeti ve merkez üssü gibi biok bilgi AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte AFAD son depremler listesi...
24 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vurulduAydın'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti'nde protokolünde katılımı ile kazı çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Kariada ve Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler, yıkılmış kayadan yapılmış heykeller ve içinde bulunan yaşam merkezinin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.