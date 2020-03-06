Deprem mi oldu? AFAD 6 Mart son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD tarafından yaşanan depremler anlık olarak resmi site üzerinden son depremler ekranına yansıtılıyor. Manisa, Elazığ, Malatya ve Van başta olmak üzere Ocak ayından bu yana meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açtı. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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