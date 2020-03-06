MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? AFAD 6 Mart son depremler listesi
ABONE OL
06.03.2020 - 17:17 |

Deprem mi oldu? AFAD 6 Mart son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Ocak ayında başlayan deprem dalgası hala devam ediyor. Manisa, Elazığ, Malatya ve Van başta olmak üzere meydana gelen depremler zaman zaman yıkıma yol açarken zaman zaman ise sadece korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? AFAD 6 Mart son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD tarafından yaşanan depremler anlık olarak resmi site üzerinden son depremler ekranına yansıtılıyor. Manisa, Elazığ, Malatya ve Van başta olmak üzere Ocak ayından bu yana meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açtı. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD 6 Mart son depremler listesi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber