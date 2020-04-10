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10.04.2020 - 07:31 |

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 10 Nisan son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler kısa süreli paniğe yol açabiliyor. Son olarak gece yarısında Ordu'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 10 Nisan son depremler listesi

Türkiye ve bölgesinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak gece yarısında Ordu'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. 00:23'te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

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Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi 10 Nisan son depremler listesi

Ordu'da korkutan depremOrdu Korgan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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