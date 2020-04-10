Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 10 Nisan son depremler listesi

Türkiye ve bölgesinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak gece yarısında Ordu'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. 00:23'te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

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