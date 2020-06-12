12.06.2020 - 13:32 |
Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybına yol açabiliyor. 2020 yılının başından itibaren ülkemizde başlayan deprem dalgası sürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açmıştı. Peki Türkiye'de en son nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde 2020 yılının başından bu yana birçok deprem meydana gelmiş bu depremler arasında yıkıcı özelliğe sahip olan depremler olduğu gibi küçük şiddetli depremlerde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde 5.0 büyüklüğünde Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Haziran'da Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte yaşanan son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.