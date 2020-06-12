Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde 2020 yılının başından bu yana birçok deprem meydana gelmiş bu depremler arasında yıkıcı özelliğe sahip olan depremler olduğu gibi küçük şiddetli depremlerde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde 5.0 büyüklüğünde Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Haziran'da Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte yaşanan son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ