MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...
ABONE OL
12.06.2020 - 13:32 |

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zamanda can ve mal kaybına yol açabiliyor. 2020 yılının başından itibaren ülkemizde başlayan deprem dalgası sürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açmıştı. Peki Türkiye'de en son nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde 2020 yılının başından bu yana birçok deprem meydana gelmiş bu depremler arasında yıkıcı özelliğe sahip olan depremler olduğu gibi küçük şiddetli depremlerde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde 5.0 büyüklüğünde Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Haziran'da Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte yaşanan son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı açıklama yapıldı mı?

    Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı açıklama yapıldı mı?

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

    Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

    Sıradaki Haber