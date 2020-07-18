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18.07.2020 - 23:12 |

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Depremler meydana geldiği bölgedeki derinliğe göre bölge illerde de depremin hissedilmesine neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman yıkıcı etkiye sahip olabildiği gibi zaman zaman da korkuya neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi

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