Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 18 Temmuz son depremler listesi

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler zaman zaman yıkıcı etkiye sahip olabildiği gibi zaman zaman da korkuya neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

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