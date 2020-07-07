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07.07.2020 - 09:45 |

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. 2020 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana meydana gelen birÃ§ok deprem can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gibi sadece korku ve panik yaÅŸatan ve bu gerÃ§eÄŸi bize bir kez daha yaÅŸatan depremler de meydana geldi. Ãœlkemizde bu yÄ±l yaÅŸanan ElazÄ±ÄŸ, Malatya, Van, BingÃ¶l, Manisa gibi birÃ§ok ilde meydana gelen depremler yaÅŸandÄ±. Peki TÃ¼rkiye'den en son nerede kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Ã–zellikler 2020 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde birÃ§ok ilde meydana gelen ÅŸiddetli depremlerin ardÄ±ndan can kayÄ±plarÄ± yaÅŸanÄ±rken bazÄ± depremlerde ise maddi hasar veya sadece korku ve panik gibi duygular yaÅŸandÄ±. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde bu yÄ±l Ã–zellikle Kuzey Anadolu Fay hattÄ± Ã¼zerinde birÃ§ok deprem meydana geldi. Bu depremler arasÄ±nda ElazÄ±ÄŸ, Malatya, BingÃ¶l, Van gibi illerde depremler yaÅŸandÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra MuÄŸla ve Manisa gibi illerde de depremler yaÅŸanmaya devam etti. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de en son meydana gelen depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

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Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±Koronavirüs salgÄ±nÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r kapalÄ± olan lunaparklar yeniden açÄ±ldÄ±. BostancÄ±'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.
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