Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Ã–zellikler 2020 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde birÃ§ok ilde meydana gelen ÅŸiddetli depremlerin ardÄ±ndan can kayÄ±plarÄ± yaÅŸanÄ±rken bazÄ± depremlerde ise maddi hasar veya sadece korku ve panik gibi duygular yaÅŸandÄ±. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde bu yÄ±l Ã–zellikle Kuzey Anadolu Fay hattÄ± Ã¼zerinde birÃ§ok deprem meydana geldi. Bu depremler arasÄ±nda ElazÄ±ÄŸ, Malatya, BingÃ¶l, Van gibi illerde depremler yaÅŸandÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra MuÄŸla ve Manisa gibi illerde de depremler yaÅŸanmaya devam etti. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de en son meydana gelen depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

Â

SON DEPREMLER Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ