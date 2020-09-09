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09.09.2020 - 07:44 |

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (9 Eylül)

Türkiye ve çevresinde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabildiği gibi depremin şiddetine göre can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Dün Malatya'da meydana gelen 4.6 ve akşam saatlerinde yaşanan 4.4 şiddetindeki depremlerin ardından Marmara açıklarında küçük büyüklükte depremler meydana geldi. İşte son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (9 Eylül)

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak dün Malatya'da öğle saatlerinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde yine Malatya'da bu kez 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Gece yarısından itibaren ise Marmara Denizi açıklarında irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (9 EYLÜL)

Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (9 Eylül)

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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