07.03.2020 - 18:16 |
Deprem mi oldu? Anlık 'son depremler' listesi canlı akış | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika
Deprem mi oldu? Son zamanların en çok araştırılan sorulardan biri olan deprem bilgileri ülkemiz genelinde oldukça merak ediliyor. Elazığ, Malatya, Manisa depremlerinden sonra en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bilgilerine erişim sağlamak istiyor. Anlık son depremler listesini öğrenmek isteyenler, haberimizin içerğinden son depremler canlı akış linkine tıklayabilir.
Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu, son depremler listesi aramalarına cevap arayanlar, haberimizin içeriğinden bu bilgilere ulaşabilir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde meydana gelen depremler, vatandaşları meraklandırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem bilgilerini her an güncelliyor ve canlı akış sağlıyor. En son nerede deprem olduğu, kaç şiddetinde deprem olduğu, depremin enlem ve boylamı hakkında bilgiler de yer alıyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER
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