Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 9 Ekim 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte son depremler...

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