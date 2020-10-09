MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 9 Ekim 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
ABONE OL
09.10.2020 - 08:34 |

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 9 Ekim 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? İşte 9 Ekim'de meydana gelen son depremler...

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 9 Ekim 2020 | Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte son depremler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Böylesi görülmedi! Cep telefonuna 100 bin liralık bakış...

Böylesi görülmedi! Cep telefonuna 100 bin liralık bakış...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Yoksul hanelerin yüzde 40’ı internetsiz

Yoksul hanelerin yüzde 40’ı internetsiz

Sıradaki Haber