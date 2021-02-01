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01.02.2021 - 09:23 |

Son depremler listesi (1 Şubat) Ege Denizi'nde peş peşe depremler (Kandilli Rasathanesi)

Ege Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. İlk olarak 4.1 şiddetinde meydana gelen depremin ardından Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4.6 ve 4.9 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremler İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler listesi (1 Şubat) Ege Denizi'nde peş peşe depremler (Kandilli Rasathanesi)

Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif faty hatları üzerindde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman can ve mal kaybına zaman zaman ise korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Elazığ ve İzmir'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından onlarca vatandaşımızı kaybetmiştik. Şubat ayının ilk günü içerisinde Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte son depremler listesi...

1 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi (1 Şubat) Ege Denizinde peş peşe depremler (Kandilli Rasathanesi)

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre ise saat 08.47'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü daha sonra 4.8 olarak revize edildi.
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