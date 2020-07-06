Deprem mi oldu, en son ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi (6 Temmuz)

Son depremler listesi her gün takip edilen konuların başında geliyor. Vatandaşlar en son ne zaman ve nerede deprem olduğunu öğrenmek isterken bugün Marmara Denizi'ndeki 3 büyüklüğündeki deprem özellikle İstanbul halkını tedirgin etti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 09.00 itibarıyla Türkiye'de 3 ve üzeri 1 deprem meydana geldi. Saat 06.45'te Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.