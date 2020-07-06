06.07.2020 - 09:02 |
Deprem mi oldu, en son ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi (6 Temmuz)
Akdeniz sallanmaya devam ederken bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Her gün onlarca deprem yaşanırken 3 üzeri depremler panik yaratıyor. İşte 6 Temmuz son depremler listesi...
Son depremler listesi her gün takip edilen konuların başında geliyor. Vatandaşlar en son ne zaman ve nerede deprem olduğunu öğrenmek isterken bugün Marmara Denizi'ndeki 3 büyüklüğündeki deprem özellikle İstanbul halkını tedirgin etti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün saat 09.00 itibarıyla Türkiye'de 3 ve üzeri 1 deprem meydana geldi. Saat 06.45'te Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.