Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu 11 Şubat? Son depremler sorgula: AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 Şubat bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son depremler listesine göre hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görmeniz mümkün. Ayrıca Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem haritası ile de harita üzerinde depremin meydana geldiği bölgeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu?

SON DEPREMLER 11 ŞUBAT 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

DEPREM HARİTASI