Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu 27 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. İşte bugün meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER 27 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 26 Ağustos 2020'de saat 22.42'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.2 km.