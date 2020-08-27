27.08.2020 - 09:31 |
Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu 27 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler
Son depremler listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayınlıyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeleyen Kandilli ve AFAD internet siteleri üzerinden en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 27 Ağustos son depremler...
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. İşte bugün meydana gelen depremler...
SON DEPREMLER 27 AĞUSTOS 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de 26 Ağustos 2020'de saat 22.42'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.2 km.