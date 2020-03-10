MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? (10 Mart) Son depremler haritası! Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları
ABONE OL
10.03.2020 - 21:23 |

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? (10 Mart) Son depremler haritası! Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 2 Şubat Pazar meydana gelen son dakika depremleri haritası...

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? (10 Mart) Son depremler haritası! Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları

Son dakika haberine göre, Türkiye - İran sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, dün akşam saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (10 MART)

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde (10 Mart) Son depremler haritası Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları





 

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 631 olduİtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber