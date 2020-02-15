Deprem mi oldu, en son nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde AFAD ve Kandilli aÃ§Ä±klÄ±yor: 15 Åžubat Cumartesi

Deprem mi oldu, en son nerede, kaç ÅŸiddetinde? AFAD ve Kandilli açÄ±klÄ±yor: 15 Åžubat Cumartesi
Son dakika haberlerinde deprem kendine Ã¶nemli bir yer buldu. Son olarak GÃ¶kÃ§eada'da meydana gelen depremin 3.5 ÅŸiddetinde olduÄŸu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaÅŸlar 'son depremler' arayÄ±ÅŸÄ±nda bulunmaya baÅŸladÄ±. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? Ä°ÅŸte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
Kandilli Rasathanesi TÃ¼rkiye ve yakÄ±n Ã§evresinde meydana gelen son depremler haritasÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmaya devam ediyor. YapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ GÃ¶kÃ§eada olan ve Ã‡anakkale dahil birÃ§ok Ã§evre ilde hissedilen 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaÃ§ta oldu? Ä°ÅŸte tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merak ettiÄŸi son dakika haberinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
Ã‡ANAKKALE 3.5 Ä°LE KORKUTTU!Â
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi GÃ¶kÃ§eada'da 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydetti. Deprem Ä°stanbul'da da hissedildi. Saat 13.39'de meydana gelen depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡anakkale GÃ¶kÃ§eada olarak belirlendi. Depremin derinliÄŸi ise 10 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?Â
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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?
Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.
1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.
2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.
3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.
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