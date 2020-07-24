Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eskişehir'de sababh 05:19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tepebaşı olarak açıklandı. Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. 05:46'da Van Tuşba ilçesinde 2.6 şiddetinde bir deprem meydana gelirken Türkiye'de meydana gelen son deprem ise İzmir Urla'da 1.5 büyüklüğünde ölçüldü. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ

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