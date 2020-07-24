24.07.2020 - 07:45 |
Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. 2019 yılının sonunda başlayan deprem dalgası 2020 yılının ilk aylarında kendisini hissettirdi. Elazığ'da, Malatya'da, Van ve Manisa olmak üzere pek çok deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Fay Hatından yaşanan hareketlilik nedeniyle zaman zaman 5'in üzerinden depremler meydana geldi. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenen Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eskişehir'de sababh 05:19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tepebaşı olarak açıklandı. Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. 05:46'da Van Tuşba ilçesinde 2.6 şiddetinde bir deprem meydana gelirken Türkiye'de meydana gelen son deprem ise İzmir Urla'da 1.5 büyüklüğünde ölçüldü. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ
Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.