Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi 5 Şubat SON DEPREMLER haritası
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son dakika deprem haberlerini listelemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün son olarak merkez üssü Akdeniz olan ve Antalya dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika haberlerinde deprem haberi yer kendine önemli bir yer buldu. Son olarak dün 18.41 itibariyle Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde meydana gelen depremin 3.6 şiddetinde ve 6.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
AFAD'DAN AÇIKLAMA
22 Ocak’ta 5.4 ile sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
1 SAAT ÖNCE DE SALLANMIŞTI
Öte yandan Manisa bir saat önce de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı.
3 ŞUBAT SON DEPREMLER
Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.
2 ŞUBAT SON DEPREMLER
FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.
MANİSA DA SALLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KIRKAĞAÇ'TA DEPREM
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.