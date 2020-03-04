Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde saat kaçta deprem oldu? (4 Mart) Kandilli - AFAD son depremler listesi

Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Bugün Van'da 3.4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 4 Mart son depremler listesi...

4 MART SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son dakika haberi olarak Van Böğrüpek merkezli 3.4 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Türkiye - İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.33'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.