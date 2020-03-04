04.03.2020 - 22:22 |
Deprem mi oldu, en son nerede ne zaman saat kaçta deprem oldu? (4 Mart) Kandilli - AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün son olarak merkez üssü Van Böğrüpek olan ve birçok çevre ilde hissedilen 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Bugün Van'da 3.4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 4 Mart son depremler listesi...
4 MART SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi son dakika haberi olarak Van Böğrüpek merkezli 3.4 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Türkiye - İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.33'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
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