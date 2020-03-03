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03.03.2020 - 23:25 |

Deprem mi oldu, en son nerede saat kaçta deprem oldu? (3 Mart Salı) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün son olarak merkez üssü Şanlıurfa Birecik olan ve birçok çevre ilde hissedilen 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, en son nerede saat kaçta deprem oldu? (3 Mart Salı) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Dün Malatya'da 4 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 3 Mart son depremler listesi...

3 MART SON DEPREMLER

Bugün saat 10.50 itibarıyla 3'ün üzerinde tek deprem oldu. Saat 10.18'de Şanlıurfa Birecik 3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Deprem mi oldu, en son nerede saat kaçta deprem oldu (3 Mart Salı) Kandilli - AFAD son depremler haritası

 

 

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