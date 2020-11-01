Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman oldu? AFAD 1 Kasım son depremler listesi!

Deprem mi oldu? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Kuşadası açıklarında saat bir deprem medyana geldi. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu ise merak konusu. İşte AFAD'ın en son depremler listesi ile ilgili ayrıntılar...

Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD AÇIKLADI

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu.

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