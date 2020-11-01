01.11.2020 - 12:01 |
Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman oldu? AFAD 1 Kasım son depremler listesi!
Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen son depremlerle ilgili bilgileri paylaşıyor.Peki en son nerede deprem oldu? İşte 1 Kasım son depremler listesi...
Deprem mi oldu? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Kuşadası açıklarında saat bir deprem medyana geldi. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu ise merak konusu. İşte AFAD'ın en son depremler listesi ile ilgili ayrıntılar...
Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD AÇIKLADI
İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.AFAD ekipleri İzmir'de vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla çeşitli noktalara çadır kentler kurdu.
Vatandaşlar dikkatlice takip etti! İzmir'de çarpıcı görüntüİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.