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20.08.2020 - 09:26 |

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu 20 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler

Son depremler listesi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede deprem oldu? Dün akşam saatlerinde Muğla'da meydana gelen depremin ardından deprem oldu mu? İşte 20 Ağustos son depremler listesi...

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu 20 Ağustos? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER 20 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ

MUĞLA'DA DEPREM

19 Ağustos 2020 saat 21.3'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te 62,30 kilometre derinlikte, 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.

20 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem20 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem
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