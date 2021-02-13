Deprem mi oldu kaÃ§ ÅŸiddetinde Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..

13.02.2021 - 22:51 |
Deprem mi oldu kaç ÅŸiddetinde? Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..
Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler medyana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ÅŸiddeti, depremin merkez Ã¼ssÃ¼, yerin kaÃ§ km derinliÄŸinde meydana geldiÄŸine dair bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±yor. Peki TÃ¼rkiye'de en son nerede deprem oldu?
Ãœlkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman meydana gelen depremlere iliÅŸkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafÄ±ndan vatandaÅŸlar ile paylaÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Depremin merkez Ã¼ssÃ¼, kaÃ§ ÅŸiddetinde olduÄŸu, yerin kaÃ§ km derinliÄŸinde meydana geldiÄŸine iliÅŸkin bilgiler paylaÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de en son meydana gelen depremler listesi...
SON DEPREMLER LÄ°STESÄ° 13 ÅžUBAT
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