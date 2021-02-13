MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu kaç ÅŸiddetinde? Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..
ABONE OL
13.02.2021 - 22:51 |

Deprem mi oldu kaç ÅŸiddetinde? Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..

Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler medyana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ÅŸiddeti, depremin merkez Ã¼ssÃ¼, yerin kaÃ§ km derinliÄŸinde meydana geldiÄŸine dair bilgiler Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±yor. Peki TÃ¼rkiye'de en son nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu kaç ÅŸiddetinde? Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..

Ãœlkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman meydana gelen depremlere iliÅŸkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafÄ±ndan vatandaÅŸlar ile paylaÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Depremin merkez Ã¼ssÃ¼, kaÃ§ ÅŸiddetinde olduÄŸu, yerin kaÃ§ km derinliÄŸinde meydana geldiÄŸine iliÅŸkin bilgiler paylaÅŸÄ±lmaya devam ediyor. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de en son meydana gelen depremler listesi...

SON DEPREMLER LÄ°STESÄ° 13 ÅžUBAT

Â

Deprem mi oldu kaÃ§ ÅŸiddetinde Kandilli Rasathanesi 13 Åžubat son depremler listesi..

SON DEPREMLER LÄ°STESÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.Balkanlar'dan gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine giren kentte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

YangÄ±ndan baygÄ±n kurtarÄ±lan köpek sahibini böyle bekledi!

YangÄ±ndan baygÄ±n kurtarÄ±lan kÃ¶pek sahibini bÃ¶yle bekledi!

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere Ã¶deniyor, 12 bin 979 lira...

SalgÄ±nda vaka sayÄ±larÄ± giderek artÄ±yor!

SalgÄ±nda vaka sayÄ±larÄ± giderek artÄ±yor!

Son dakika! Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Son dakika! Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet