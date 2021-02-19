Deprem mi oldu, kaç şiddetinde! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi sadece korku ve paniğin yaşanmasına da neden olabiliyor. Yaşanan depremler ile ilgili veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler ile ilgili yerel saat ile kaçta meydana geldiği, merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi birçok veri de araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 ŞUBAT

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