19.02.2021 - 07:39 |
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremi meydana geldiği saat yerin yüzeyine yakınlığı ve merkez üssü gibi birçok bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Yaşanan depremler çoğu zaman korku yaşanmasına neden olurken depremlerin şiddetine göre can ve mal kaybının yaşanmasına da neden olabiliyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi sadece korku ve paniğin yaşanmasına da neden olabiliyor. Yaşanan depremler ile ilgili veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler ile ilgili yerel saat ile kaçta meydana geldiği, merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiği gibi birçok veri de araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 19 ŞUBAT
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.