Deprem mi oldu? Manisa beşik gibi sallanıyor? AFAD son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan son depremlere dün akşam bir yenisi daha eklendi. Manisa'da Ocak ayından bu yana süren deprem fırtınası devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Manisa'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen son depremin ardından gece boyunca birçok artçı sarsıntı meydana geldi. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler listesi...

19 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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