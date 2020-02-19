19.02.2020 - 09:01 |
Deprem mi oldu? Manisa beşik gibi sallanıyor? AFAD son depremler listesi
Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken yaşanan son depremin ardından dün akşamdan bu yana Manisa'da birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi..
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan son depremlere dün akşam bir yenisi daha eklendi. Manisa'da Ocak ayından bu yana süren deprem fırtınası devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Manisa'da 4.9 büyüklüğünde meydana gelen son depremin ardından gece boyunca birçok artçı sarsıntı meydana geldi. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler listesi...
19 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ