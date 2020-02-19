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19.02.2020 - 00:49 |

Deprem mi oldu, Manisa'da son dakika deprem haberi: Ä°zmir ve Bursa sallandÄ±: (19 Åžubat) Son depremler haritasÄ±

TÃ¼rkiye'de son olarak Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 4,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelmesinin ardÄ±ndan gece saatlerinde bir deprem daha yaÅŸandÄ±. Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) alÄ±nan bilgiye gÃ¶re deprem, dÃ¼n akÅŸam saat 00:23â€™de KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde meydana geldi. 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki sarsÄ±ntÄ± sonrasÄ± gÃ¶zler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritasÄ±na Ã§evrildi. Ä°ÅŸte son dakika depremler listesi...

Deprem mi oldu, Manisa'da son dakika deprem haberi: Ä°zmir ve Bursa sallandÄ±: (19 Åžubat) Son depremler haritasÄ±

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Manisaâ€™nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde dÃ¼n akÅŸam saat 19.09â€™da yerin 12.2 km derinliÄŸinde 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana gelen deprem sonrasÄ± bu gece de 00:23'de 4.2 ÅŸiddetinde bir deprem daha yaÅŸandÄ±. Deprem Ä°zmir, Bursa ve hatta Ä°stanbul gibi Ã§evre illerde de hissedildi. TÃ¼rkiye'nin oldukÃ§a merak ettiÄŸi deprem haberi sonrasÄ± gÃ¶zler son depremler listesine Ã§evrildi. Ä°ÅŸte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremler haritasÄ±...

MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA SALLANDI (19 ÅžUBAT Ã‡ARÅžAMBA)

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere gÃ¶re Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 00.23'te 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ã§evre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 ÅŸiddetinde artÃ§Ä± bir deprem daha meydana geldi.

MANÄ°SA 4.9 Ä°LE KORKUTTU! (18 ÅžUBAT SALI)

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Manisa'da 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydetti. Deprem Ä°zmir'de de hissedildi. Saat 19.15'de meydana gelen depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa KÄ±rkaÄŸaÃ§ olarak belirlendi. Depremin derinliÄŸi ise 12 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?Â 

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Deprem mi oldu, Manisada son dakika deprem haberi: Ä°zmir ve Bursa sallandÄ±: (19 Åžubat) Son depremler haritasÄ±

DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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Rusya'nÄ±n Ä°dlib'e saldÄ±rÄ±larÄ±nda ölü ve yaralÄ±lar varRusya'ya ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma Bölgesi'ne düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, en az 9 sivil yaralandÄ±.
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