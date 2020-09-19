19.09.2020 - 08:58 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 19 Eylül? AFAD - Kandilli son depremler
Son depremler listesi güncelleniyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 19 Eylül meydana gelen son depremler listesi...
Deprem mi oldu? Malatya'da ve Muş'ta meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte son depremler listesi.
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AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Eylül saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.