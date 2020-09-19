Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 19 Eylül? AFAD - Kandilli son depremler

Deprem mi oldu? Malatya'da ve Muş'ta meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte son depremler listesi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Eylül saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.