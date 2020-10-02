02.10.2020 - 09:09 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Ekim? Son depremler AFAD - Kandilli
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Konya'da meydana gelen deprem kaç büyüklüğündeydi? İşte 2 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte 2 Ekim son depremler listesi.
2 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
KONYA'DA DEPREM
Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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