MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Ekim? Son depremler AFAD - Kandilli
ABONE OL
02.10.2020 - 09:09 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Ekim? Son depremler AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgelerde deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Konya'da meydana gelen deprem kaç büyüklüğündeydi? İşte 2 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Ekim? Son depremler AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte 2 Ekim son depremler listesi.

2 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

KONYA'DA DEPREM

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ --->

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ --->

 

    Abdullah Ağar: Azerbaycan psikolojik üstünlük ele geçirdiGüvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN TÜRK canlı yayınında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendirdi. Ağar canlı yayında dikkat çeken detayları anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstiklal Marşı notaları ve okunuşu | İstiklal Marşı sözleri 10 kıta

    İstiklal Marşı notaları ve okunuşu | İstiklal Marşı sözleri 10 kıta

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Konya Şehir Hastanesi açılıyor

    Konya Şehir Hastanesi açılıyor

    Sıradaki Haber