02.09.2020 - 09:33 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Eylül 2020? Kandilli - AFAD son depremler
Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? İşte 2 Eylül 2020 meydana gelen son depremler...
Deprem mi oldu? 2 Eylül 2020 en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte bugün meydana gelen depremler...
2 EYLÜL SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AKDENİZ'DE DEPREM
Akdeniz'de gece 01.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldiKatar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.