Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Eylül 2020? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? 2 Eylül 2020 en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte bugün meydana gelen depremler...

2 EYLÜL SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de gece 01.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.