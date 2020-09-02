MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Eylül 2020? Kandilli - AFAD son depremler
ABONE OL
02.09.2020 - 09:33 |

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Eylül 2020? Kandilli - AFAD son depremler

Son dakika deprem haberleri... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? İşte 2 Eylül 2020 meydana gelen son depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Eylül 2020? Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu? 2 Eylül 2020 en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte bugün meydana gelen depremler...

2 EYLÜL SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de gece 01.47'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldiKatar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu kimdir, evli mi, kaç yaşında? Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı

Nihat Hatipoğlu kimdir, evli mi, kaç yaşında? Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklandı!

2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklandı!

Sıradaki Haber