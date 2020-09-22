Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 22 Eylül? Kandilli - AFAD son depremler
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Niğde'de meydana gelen 3.4 büyüklüğünde deprem vatandaşları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan 22 Eylül son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede deprem old? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki 22 Eylül 2020 deprem oldu mu?
SON DEPREMLER
ANTALYA'DA DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 21 Eylül saat 19.56da merkez üssü Antalyanın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yolaçmadı.
NİĞDE'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerinde göre 21 Eylül saat 22.40'ta merkez üssü Niğde Keçikalesi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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